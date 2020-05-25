Правозащитники: по сравнению с выборами-2015, количество оппозиционеров в территориальных избиркомах уменьшилось в 15 раз

В Беларуси сохраняются дискриминационные подходы при формировании состава избирательных комиссий.

Как сказпано в аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы» по итогам наблюдения за формированием территориальных избиркомов (документ опубликован на spring96.org), территориальные избиркомы являются «одним из основных механизмов проведения выборов в соответствии с международными принципами свободных и демократических выборов и национальным избирательным законодательством».

Согласно избирательному законодательству формированием этих комиссий занимаются местные органы власти.

«Изюминкой нынешней кампании стало ее проведения в условиях пандемии коронавируса, что повлияло на процесс выдвижения представителей партий и общественных объединений и порядок проведения заседаний органов, формировавших территориальные избирательные комиссии», — отмечают правозащитники.

Они обращают внимание на то, что постановление Центризбиркома № 13 «предусмотрело возможность проведения заседаний по образованию территориальных избиркомов либо с онлайн-трансляцией в интернете — без приглашения представителей субъектов, выдвигавших своих представителей в состав комиссий и СМИ, либо с последующим изложением полной видеозаписи заседания, либо с приглашением на заседание без онлайн трансляции и записи».

В отличие от предыдущих выборов, не была предусмотрена возможность присутствия на заседаниях органов по образованию избиркомов «представителей общественных объединений, наблюдатели от которых аккредитованы в ЦИК». Вследствие этого, а также ввиду отсутствия «единообразного подхода по проведению этих заседаний» в ряде случаев «представители кампании не сумели наблюдать за этим важным этапом выборов».

«Как и во время предыдущих выборов, основное количество выдвиженцев в территориальные избирательные комиссии составили представители шести проправительственных организаций — РОО «Белая Русь», «Белорусский республиканский союз молодежи», профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, РОО «Белорусский союз женщин», Белорусское общественное объединение ветеранов и ОО «Белорусский фонд мира», которые выдвинули 989 представителей — 86,7% от представителей общественных объединений и 45,6% от всех претендентов на места в комиссиях. Роль выдвиженцев от политических партий осталась невысокой — 179 человек или 8,25% от всех выдвинутых», — констатируют правозащитники.

Большую часть членов территориальных избиркомов составили представители общественных объединений — 1.095 человек (55%), говорится в отчете. При этом в комиссии включили «97,7% представителей пяти провластных общественных объединений и профсоюзов от общего числа выдвинутых этими субъектами».

Из 25 претендентов от оппозиционных партий в состав территориальных избиркомов вошли два представителя — по одному от Партии БНФ и Белорусской социал-демократической партии (Грамада), или 8% от выдвинутых. В комиссии включены «97,4% представителей провластных политических партий от общего числа выдвинутых».

«По сравнению с предыдущими президентскими выборами, количество представителей оппозиционных партий в территориальных избирательных комиссиях уменьшилось в 15 раз, а показатель «проходимости» снизился вдвое. Это свидетельствует о сохранении дискриминационных подходов при формировании состава избирательных комиссий», — подчеркнули правозащитники.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят закрытый властями правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК).