Правозащитники: по сравнению с выборами-2015, количество оппозиционеров в территориальных избиркомах уменьшилось в 15 раз

/ Выборы
Просмотров: 247

В Беларуси сохраняются дискриминационные подходы при формировании состава избирательных комиссий.

Как сказпано в аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы» по итогам наблюдения за формированием территориальных избиркомов (документ опубликован на spring96.org), территориальные избиркомы являются «одним из основных механизмов проведения выборов в соответствии с международными принципами свободных и демократических выборов и национальным избирательным законодательством».

Согласно избирательному законодательству формированием этих комиссий занимаются местные органы власти.

«Изюминкой нынешней кампании стало ее проведения в условиях пандемии коронавируса, что повлияло на процесс выдвижения представителей партий и общественных объединений и порядок проведения заседаний органов, формировавших территориальные избирательные комиссии», — отмечают правозащитники.

Они обращают внимание на то, что постановление Центризбиркома № 13 «предусмотрело возможность проведения заседаний по образованию территориальных избиркомов либо с онлайн-трансляцией в интернете — без приглашения представителей субъектов, выдвигавших своих представителей в состав комиссий и СМИ, либо с последующим изложением полной видеозаписи заседания, либо с приглашением на заседание без онлайн трансляции и записи».

В отличие от предыдущих выборов, не была предусмотрена возможность присутствия на заседаниях органов по образованию избиркомов «представителей общественных объединений, наблюдатели от которых аккредитованы в ЦИК». Вследствие этого, а также ввиду отсутствия «единообразного подхода по проведению этих заседаний» в ряде случаев «представители кампании не сумели наблюдать за этим важным этапом выборов».

«Как и во время предыдущих выборов, основное количество выдвиженцев в территориальные избирательные комиссии составили представители шести проправительственных организаций — РОО «Белая Русь», «Белорусский республиканский союз молодежи», профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, РОО «Белорусский союз женщин», Белорусское общественное объединение ветеранов и ОО «Белорусский фонд мира», которые выдвинули 989 представителей — 86,7% от представителей общественных объединений и 45,6% от всех претендентов на места в комиссиях. Роль выдвиженцев от политических партий осталась невысокой — 179 человек или 8,25% от всех выдвинутых», — констатируют правозащитники.

Большую часть членов территориальных избиркомов составили представители общественных объединений — 1.095 человек (55%), говорится в отчете. При этом в комиссии включили «97,7% представителей пяти провластных общественных объединений и профсоюзов от общего числа выдвинутых этими субъектами».

Из 25 претендентов от оппозиционных партий в состав территориальных избиркомов вошли два представителя — по одному от Партии БНФ и Белорусской социал-демократической партии (Грамада), или 8% от выдвинутых. В комиссии включены «97,4% представителей провластных политических партий от общего числа выдвинутых».

«По сравнению с предыдущими президентскими выборами, количество представителей оппозиционных партий в территориальных избирательных комиссиях уменьшилось в 15 раз, а показатель «проходимости» снизился вдвое. Это свидетельствует о сохранении дискриминационных подходов при формировании состава избирательных комиссий», — подчеркнули правозащитники.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят закрытый властями правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК).

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020

Другие материалы на эту тему:

Ермошина — о ничтожествах из соцсетей, озлобленной оппозиции и бомжах со свалки

Ермошина — о ничтожествах из соцсетей, озлобленной оппозиции и бомжах со свалки

Виктор Бабарико: я не верю, что у белорусов когда-то украли президента

Виктор Бабарико: я не верю, что у белорусов когда-то украли президента

«Александр Григорьевич начал сбор». Таболич зовет подписываться за него онлайн

«Александр Григорьевич начал сбор». Таболич зовет подписываться за него онлайн

Призрак протестов против Лукашенко? Блогер Тихановский становится кумиром улицы

Призрак протестов против Лукашенко? Блогер Тихановский становится кумиром улицы