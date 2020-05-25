Злостный нарушитель разбился на МКАД — его «Ягуар» сгорел

Очередное дорожно-транспортное происшествие случилось на Минской кольцевой автодороге.

По предварительной информации столичной ГАИ, сегодня ночью водитель «Ягуар» на 49-м километре не справился с управлением и врезался в осветительный столб. От удара автомобиль загорелся.

29-летнего мужчину (ехал один) госпитализировали.

В ГАИ подчеркнули, что «водитель-бесправник, неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством без права управления, превышение скоростного режима», а также за пьянство за рулем».

Ранее сообщалось, что по мнению начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александра Головнева, дальнейшее увеличение скоростного режима на МКАД не требуется.