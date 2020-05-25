Атмосферные фронты принесли дожди и грозы

В понедельник погоду на территории страны будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы.

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы, отмечают синоптики.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах

Брест +15..+17°C;

Витебск +15..+17°C;

Гомель +16..+18°C;

Гродно +14..+16°C;

Могилев +16..+18°C;

Минск +14..+16°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности. Белорусские спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.