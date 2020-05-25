Атмосферные фронты принесли дожди и грозы
В понедельник погоду на территории страны будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы.
Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы, отмечают синоптики.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах
- Брест +15..+17°C;
- Витебск +15..+17°C;
- Гомель +16..+18°C;
- Гродно +14..+16°C;
- Могилев +16..+18°C;
- Минск +14..+16°C.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности. Белорусские спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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