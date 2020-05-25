Под Борисовом на пожаре погибли два человека

За минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошли 19 пожаров, на которых погибли четыре человека.

Две жизни огонь забрал в Борисовском районе.

Также по информации спасателей, ночью на пожаре в городском поселке Богушевск (Сенненский район) погиб 30-летний хозяин дома.

В воскресенье днем в Минске напротив дома на улице Московская,7а на 51-летнем мужчине загорелась одежда — он умер.

Как сообщили в МЧС, еще две смерти были зафиксированы в Борисове и Орше: в первом случае скончалась 50-летняя женщина, а во втором — 63-летний мужчина. Причиной их смертей стали многочисленные ожоги, полученные на пожарах 14 и 23 мая.