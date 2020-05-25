В Беларуси врачи рассчитывают на 70-процентное выздоровления пациентов с COVID-19 после ИВЛ

В мае практически во всех стационарах Минска ряд пациентов с COVID-19 после длительной искусственной вентиляции легких были отключены от аппаратов ИВЛ.

Как сообщил заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Дзядзько.

«Когда к нам начали поступать пациенты с коронавирусной инфекцией (а в Минске половина всех коронавирусных пациентов от всей страны), и были организованы стационары под их прием, стал вопрос: как проводить вентиляцию легких у этих пациентов? Как их вести? Чего ожидать?», — рассказал он 24 мая в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» .

На тот момент, по словам Дзядзько, основные данные о болезни медики получали в соцсетях, интернете, от зарубежных коллег.

«Они говорили о том, что низкий процент пациентов отлучается от вентиляции, очень высокая летальность», — добавил медик.

Тем не менее, в мае «после длительной вентиляции, которая составляла две, три недели, а то и больше, во всех практически стационарах города имелись целые серии пациентов, которые были отлучены от ИВЛ», подчеркнул он.

«Мы надеемся, что такая статистика будет составлять порядка 70 процентов выздоровевших отлученных от ИВЛ», — добавил завотделения.

Дзядзько также сообщил, что согласно проведенным исследованиям пациентов, которые умерли в отделениях реанимации (с COVID-19 и без него), белорусские «данные примерно сопоставимы с теми данными, которые есть у зарубежных специалистов, уже имеющих опыт».

Ранее сообщалось, что, по словам ректора Белорусского государственного медицинского университета Анатолия Сикорского, после изучения течения COVID-19 меняются подходы к лечению коронавирусной инфекциии.