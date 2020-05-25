Алкоголь не защищает от коронавируса

Специалисты Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения утверждают, что употребление спиртного не защищает от нового коронавируса COVID-19.

Более того, во время общего карантина в связи с пандемией COVID-19 употребление алкоголя может подвергать здоровье людей еще большей опасности, а также повышать распространенность рискованного поведения, нарушений психического здоровья и насилия.

«Употребление любых алкогольных напитков связано с рисками для здоровья, но употребление этилового спирта (этанола), в особенности разбавленного метанолом, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смертельному исходу», — отметили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В этой связи, делают вывод эксперты, необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии коронавируса.