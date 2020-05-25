Беларусь на 23-м месте в мире по количеству случаев COVID-19
Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с пандемией короновируса 188 странах мира, опубликовал новые данные.
Всего в мире зафиксировано 5 410 288 случаев заражения. Пятерка стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19:
- США — 1 643 499;
- Бразилия — 363 211;
- Россия — 344 481;
- Великобритания — 260 916;
- Испания — 235 772.
Беларусь в этом списке находится на 23-м месте (36 198). Ее соседи на следующих: Польша —33-е (21 326), Украина — 36-е (20 986), Литва — 91-е (1 623), Латвия — 104-е (1 047).
Все с начала пандемии недуг унес 345 104 жизни. «Лидерами» здесь являются:
- США — 97 722;
- Великобритания — 36 875;
- Италия — 32 785;
- Испания — 28 752;
- Франция — 28 370.
У Беларуси и ее соседей следующие данные по смертности: Россия — 3 541, Польша — 996, Украина — 617, Беларусь — 199, Литва — 63, Латвия — 22.
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