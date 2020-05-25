Утвержден график проведения ЦТ в резервные дни

/ Общество
Просмотров: 58

Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования в резервные дни.

Согласно документу резервными днями для сдачи ЦТ по следующим дисциплинам определены:

  • по белорусскому и русскому языкам — 19 и 21 июля;
  • по обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, географии, Всемирной истории (новейшее время) и иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) — 19 и 23 июля;

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет 12-17 июля.

Выдача сертификатов абитуриентам, сдававшим ЦТ в основные дни, начнется с 24 июля, а сдававшим в резервные дни, — с 29 июля.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЦТ централизованное тестирование Минобразования

Другие материалы на эту тему:

Что будет, если отменят минимальные баллы ЦТ

Что будет, если отменят минимальные баллы ЦТ

Знания или баллы? Что будет, если президент отменит ЦТ

Знания или баллы? Что будет, если президент отменит ЦТ

Метод тыка на ЦТ. По китайскому набрали больше, чем по русскому

Метод тыка на ЦТ. По китайскому набрали больше, чем по русскому

Чем отличается новая методика подсчета баллов ЦТ от старой и чем она лучше

Чем отличается новая методика подсчета баллов ЦТ от старой и чем она лучше