Утвержден график проведения ЦТ в резервные дни
Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования в резервные дни.
Согласно документу резервными днями для сдачи ЦТ по следующим дисциплинам определены:
- по белорусскому и русскому языкам — 19 и 21 июля;
- по обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, географии, Всемирной истории (новейшее время) и иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) — 19 и 23 июля;
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет 12-17 июля.
Выдача сертификатов абитуриентам, сдававшим ЦТ в основные дни, начнется с 24 июля, а сдававшим в резервные дни, — с 29 июля.