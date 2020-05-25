Утвержден график проведения ЦТ в резервные дни

Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования в резервные дни.

Согласно документу резервными днями для сдачи ЦТ по следующим дисциплинам определены:

по белорусскому и русскому языкам — 19 и 21 июля;

по обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, географии, Всемирной истории (новейшее время) и иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) — 19 и 23 июля;

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет 12-17 июля.

Выдача сертификатов абитуриентам, сдававшим ЦТ в основные дни, начнется с 24 июля, а сдававшим в резервные дни, — с 29 июля.