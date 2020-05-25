Литва подозревает, что недостатки, определенные в отчете МАГАТЭ о безопасности БелАЭС, значительны

Литва настаивает, чтобы Беларусь публиковала полные отчеты по итогам миссий Международного агентства по атомной энергии и выполняла все выданные ей рекомендации по улучшению ядерной безопасности.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Министерства энергетики Литвы, такую реакция официального Вильнюспа вызвала публикация на прошлой неделе Минэнерго Беларуси вслед за МАГАТЭ лишь резолютивнрй части отчета по итогам проведенной экспертами агентства миссии по оценке предэксплуатационной безопасности (pre-OSART).

Стоит отметить, что МАГАТЭ никогда не публикует полные версии отчетов, считая это прерогативой правительств стран, которые приглашают к себе миссии агентства.

«Публикуя только резюме отчета по итогам миссии pre-OSART, а не полный отчет, Беларусь вновь продемонстрировала избирательный подход к прозрачности проекта Белорусской АЭС в Островце и, одновременно, к ядерной безопасности на БелАЭС, — говорится в сообщении литовского министерства. — Литва последовательно придерживалась позиции, что Беларусь должна публиковать полные отчеты по всем миссиям МАГАТЭ и — до ввода в эксплуатацию БелАЭС — выполнять рекомендации, сформулированные международными экспертами в этих отчетах и во время стресс-тестов, и решать все другие вопросы в сфере экологической и ядерной безопасности, связанные с реализацией проекта строящейся АЭС в Островце».

В Минэнерго Литвы считают, что «документ, опубликованный Беларусью, не дает больше информации о миссии pre-OSART и ее результатах, чем пресс-релиз МАГАТЭ, опубликованный в августе 2019 года».

Этот документ «не содержит никакой информации, по которой можно было бы оценить масштабы существующих на БелАЭС проблем или ответить на вопрос, почему эксперты МАГАТЭ дали конкретные рекомендации оператору БелАЭС — государственному предприятию «Белорусская АЭС», которое отвечает за ядерную безопасность этой электростанции». А тот факт, что эксперты МАГАТЭ «сформулировали 11 рекомендаций, но только три из них были названы, вызывает еще больше сомнений в прозрачности».

«Решение не публиковать отчет о миссии pre-OSART только усиливает подозрения, что недостатки, определенные в отчете по итогам миссии, являются значительными, — считают в литовском министерстве. — Особую обеспокоенность вызывает рекомендация группы МАГАТЭ, призывающая оператора БелАЭС усилить контроль и надзор за программой ввода в эксплуатацию для того, чтобы обеспечить надлежащую подготовку оператора к безопасной эксплуатации АЭС. Ошибки на этапе пуско-наладочных работ АЭС могут привести к дополнительным угрозам безопасности АЭС после ее ввода в эксплуатацию».

Такое «избирательное и предвзятое отношение» со стороны Беларуси к обнародованию «только той информации, которая является полезной для проекта АЭС в Островце, наблюдается постоянно, особенно в том, что касается ее сотрудничества с МАГАТЭ».

Наиболее ярким, как отмечено в сообщении, является пример миссии МАГАТЭ по оценке площадки и проекта АЭС с учетом внешних воздействий (SEED), которая состоялась в 2017 году.

«Беларусь решила выполнять только часть рекомендаций миссии SEED, игнорируя поднятые Литвой ключевые вопросы о критериях оценки и выбора площадки АЭС, например, плотность населения и его распределение, аварийная готовность, оценка сейсмических параметров и воздействия на окружающую среду», — подчеркнули в Минэнерго Литвы.

19 мая на сайте МАГАТЭ опубликован документ с основными выводами из отчета по итогам миссии pre-OSART в Беларуси. В нем говорится, что эксперты агентства сформулировали 11 рекомендаций и 8 предложений по улучшению ядерной безопасности, связанной с эксплуатацией БелАЭС. Однако в документе были конкретизированы лишь некоторые из предложений.

В частности эксперты рекомендовали администрация станции «усилить мониторинг и надзор за выполнением программы по вводу АЭС в эксплуатацию, чтобы обеспечить адекватную готовность станции к безопасной эксплуатации». Также должны быть «усовершенствованы меры по предотвращению от попадания посторонних предметов в системы и оборудование, которые важны с точки зрения безопасности».

Кроме того, необходимо наладить обмен опытом по эксплуатации АЭС, чтобы администрация и персонал могли «своевременно учиться на собственном и чужом опыте».