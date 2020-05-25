Сколько будут стоить новые модели iPhone

В сети появилась информация о ценах на новые модели гаджетов компании Apple. В частности, речь идет об iPhone.

Осенью нынешнего года (точная дата презентации из-за пандемии коронавируса пока не определена) на рынке должны появиться сразу четыре «яблочные» новинки: iPhone 12 (диагональ 5,4 дюйма), iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7).

По информации Tom's Guide , они будут стоить:

iPhone 12 — 649 долларов;

iPhone 12 Max — 749 долларов;

iPhone 12 Pro — 999 долларов;

iPhone 12 Pro Max — 1099 долларов.