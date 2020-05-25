Сколько будут стоить новые модели iPhone

/ Техно
Просмотров: 125

В сети появилась информация о ценах на новые модели гаджетов компании Apple. В частности, речь идет об iPhone.

Осенью нынешнего года (точная дата презентации из-за пандемии коронавируса пока не определена) на рынке должны появиться сразу четыре «яблочные» новинки: iPhone 12 (диагональ 5,4 дюйма), iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7).

По информации Tom's Guide, они будут стоить:

  • iPhone 12 — 649 долларов;
  • iPhone 12 Max — 749 долларов;
  • iPhone 12 Pro — 999 долларов;
  • iPhone 12 Pro Max — 1099 долларов.

Новые аппараты имеют OLED-дисплеи, а также работают в сетях 5G. У всех моделей процессор A14. У модели iPhone 12 Pro датчик LiDAR, частота обновления 120 Гц на дисплее.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: смартфоны iPhone Apple

Другие материалы на эту тему:

Белорусы повысили свои требования к смартфонам

Белорусы повысили свои требования к смартфонам

Из-за китайского коронавируса в Беларуси возможен дефицит смартфонов

Из-за китайского коронавируса в Беларуси возможен дефицит смартфонов

В первую минуту после полуночи: кто не дотерпел до утра и уже купил новый айфон

В первую минуту после полуночи: кто не дотерпел до утра и уже купил новый айфон

Американские санкции не подорвали доверие белорусов к Huawei

Американские санкции не подорвали доверие белорусов к Huawei