Сколько будут стоить новые модели iPhone
В сети появилась информация о ценах на новые модели гаджетов компании Apple. В частности, речь идет об iPhone.
Осенью нынешнего года (точная дата презентации из-за пандемии коронавируса пока не определена) на рынке должны появиться сразу четыре «яблочные» новинки: iPhone 12 (диагональ 5,4 дюйма), iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7).
По информации
- iPhone 12 — 649 долларов;
- iPhone 12 Max — 749 долларов;
- iPhone 12 Pro — 999 долларов;
- iPhone 12 Pro Max — 1099 долларов.
Новые аппараты имеют OLED-дисплеи, а также работают в сетях 5G. У всех моделей процессор A14. У модели iPhone 12 Pro датчик LiDAR, частота обновления 120 Гц на дисплее.