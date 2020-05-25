Лукашенко уверен, что белорусская экономика быстро восстановится после пандемии
По мнению Александра Лукашенко, у Беларуси есть возможности за короткий срок восстановить национальную экономику после падения, вызванного пандемией коронавируса.
На совещании 25 мая он отметил, что в связи с «той истерией, которая развернулась в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей на экономику, главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран».
Глава государства подчеркнул, что белорусская экономика является экспортно ориентированная, поэтому зависит от внешних рынков.
«Поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо», — приводит слова президента его пресс-служба.
Это, по его мнению, свидетельствует о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас, то «мы сможем быстро восстановить свою экономику».
По словам Лукашенко наиболее его беспокоит положение в промышленность, так как отечественные предприятия не могли купить комплектующих, а все, что было, израсходовали.
«Естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее», — убежден президент.