На БелАЭС приняли ядерное топливо для первого энергоблока

На Белорусской АЭС завершен входной контроль доставленного ранее ядерного топлива, предназначенного для загрузки в реактор первого энергоблока.

Как сообщила пресс-служба корпорации «Росатом», чье структурное подразделение — Инжиниринговый дивизион — выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства станции, процесс входного контроля проводился профильными специалистами БелАЭС в присутствии представителей генподрядчика.

При этом каждый этап контролировался сотрудниками департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

Специалисты проверили сопроводительную документацию, внешнее состояние транспортных контейнеров, целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам — пломб, пломбирующих болтов, а также провели инструментальный контроль тепловыделяющих.

По итогам приемки подписан акт, «подтверждающий надлежащее качество поставленного топлива».

Сообщается также, что заместитель министра энергетики Михаил Михадюк положительно оценил то, как ответственно специалисты БелАЭС выполнили операцию по транспортировке топлива в хранилище и провели его входной контроль.

До начала загрузки в реактор первого энергоблока тепловыделяющие сборки будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.

29 апреля Министерство по чрезвычайным ситуациям дополнило лицензию на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, ранее выданную предприятию «Белорусская АЭС», правом на транспортировку и хранение свежего ядерного топлива. В развитие этого документа Госатомнадзор выдал администрации БелАЭС разрешение на ввоз свежего ядерного топлива в Беларусь.

Состав со свежим ядерным топливом для первого энергоблока станции прибыл на строительную площадку БелАЭС 6 мая.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

11 апреля министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре.

Второй энергоблок планируется запустить в 2021 году.