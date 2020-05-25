Лукашенко: если и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с COVID-19

Александр Лукашенко считает, что сегодня наблюдаются положительные тенденции в борьбе с пандемией коронавируса.

Фото пресс-службы президента

«Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Он заметил на сегодняшнем совещании, что Витебск, с которого все началось, уже находится внизу по заболеваемости: «Свидетельством тому является, что мы больницы начали зачищать, вымывать — те, которые готовили как резерв для коронавируса».

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в Минске: «На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия».

Он отметил, что в столице некоторые больницы в ближайшее время планируют возвратиться к обычной работе, так как «нам уже не понадобятся эти больницы в Минске [под лечение больных с коронавирусом]».

Президент отметил, что в столичном регионе наблюдается «даже некоторое снижение заболеваемости: «Неплохая обстановка и в Могилевской области. Если так, то у нас останутся только две области — Брестская и Гомельская, — которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то».

Он подчеркнул, что в ежедневном режиме, утром и вечером, интересуется соответствующими вопросами и проблемами: «Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже… Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет».

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о вере в скорый выход из пике национальной экономики, которая пострадала из-за внешних факторов.