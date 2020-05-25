В Беларуси начали подделывать самую крупную купюру

В Беларуси выявлена первая поддельная банкнота номиналом 500 рублей, самой крупной купюры Национального банка.

Как свидетельствуют данные годового обзора регулятора «О поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе Республики Беларусь в 2019 году», подделка была выявлена в четвертом квартале прошлого года. До этого самая крупная банкнота, которую в Беларуси подделывали, имела номинал 100 рублей.

Всего в 2019 году было выявлено 29 подделок белорусских рублей образца 2009 года и одна — образца 2000 года.

«Основную их долю составили банкноты номиналом 50 и 20 рублей — 9 и 12 штук соответственно, банкноты номиналом 10 и 5 рублей выявлены в количестве 5 и 2 штук соответственно. Совокупность номиналов банкнот образца 2009 года впервые пополнила банкнота номиналом 500 рублей», — сообщает Нацбанк.

Всего по итогам 2019 года банковскими работниками выявлено 812 поддельных денежных знаков, из которых 806 — поддельные банкноты, 6 — поддельные монеты.

«Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары США — 45,3%. Доля поддельных российских рублей составила 31,8%, евро — 17,2%, белорусских рублей — 3,7%, других валют — 2,0%», — говорится в обзоре Нацбанка.

При этом в Минске было выявлено 44,7% всех поддельных денежных знаков, в областях — в пределах 5-11,3%.

«Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 67 населенных пунктах. В сравнении с 2018 годом общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 9,8%», — сообщает Нацбанк.

Количество поддельных долларов США снизилось на 22,5%, российских рублей — на 4,4%, а количество поддельные евро увеличилось на 19,7%.

Среди поддельных долларов, как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов — 88,9% от всех выявленных. Среди подделок других иностранных валют преобладали купюры номиналом 50 евро и 1000 российских рублей соответственно.