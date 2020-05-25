Премьеру Купаловского театра «Кароль Лір» покажут в прямом эфире

29 мая на видеосервисе VOKA состоится премьерный показ спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы «Кароль Лір».

Постановку можно будет увидеть бесплатно из любой точки Беларуси. Онлайн-показ проводится в рамках специального проекта к 100-му сезону театра, который проходит при поддержке генерального партнера — компании А1.

«Кароль Лір» стал первой и главной премьерой юбилейного сезона — к этой знаменитой пьесе купаловцы обратились впервые. Чтобы герои Шекспира заговорили по-белорусски, для постановки режиссер Николай Пинигин взял текст Юрия Гаврука — выдающегося переводчика и в прошлом редактора театра.

Сценография и костюмы к этому спектаклю сделаны молодой художницей Екатериной Шиманович, чья дебютная работа на большой сцене Купаловского — «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» — стала одним из главных театральных открытий прошлого сезона. Музыка к постановке написана композитором Андреем Зубричем.

В роли Лира — народный артист Беларуси Виктор Манаев. Дочерей Лира играют Виктория Чавлытко (Гонерилья), Валентина Гарцуева (Регана) и Марта Голубева (Корделия).