Лукашенко: у нас жесткая власть, президент сказал — всё сделано

Глава государства полагает, что нынешние времена стали тяжелыми даже не по причине пандемии и распространения COVID-19, а потому, что со всех сторон оказывалось сильное давление.

Фото пресс-службы президента

«Это надо было выдержать. Люди ведь разные. Все понятно — у нас жесткая власть, президент сказал — всё сделано, исполнено», — приводит пресс-служба президента его слова на сегодняшнем совещании.

Тем не менее, подчеркнул Александр Лукашенко, власти «ничего не запрещали», а «просто берегли людей, лечили их».

Руководитель республики отметил, что в целом доволен тем, как вел себя народ.

Он также считает, что сегодня наблюдаются положительные тенденции в борьбе с пандемией коронавируса.