В Беларуси совершили первый в СНГ 5G-звонок

Вызов стал возможен благодаря внедрению и тестированию технологии VoNR (Voice over New Radio), служащей для пакетной передачи голоса высокой четкости в 5G, сообщили в пресс-службе оператора А1.

Новая технология позволяет обеспечить мгновенное соединение с собеседником и бесшовный переход абонента из сети 5G в сеть 4G во время разговора. Кроме того, благодаря VoNR высокоскоростным мобильным интернетом 5G можно пользоваться даже во время звонка. Для пользования технологией VoNR необходимо, чтобы мобильное устройство абонента поддерживало режим 5G SA и было официально предназначено для использования на территории Беларуси.

Тестовый звонок по технологии VoNR был совершен со смартфона в первой в Беларуси полноценной сети 5G, запущенной компанией в тестовом режиме на Октябрьской площади — в головном офисе компании А1 и на прилегающей территории возле Дворца Республики. Параллельно тестирование технологии 5G SA проходит в индустриальном парке «Великий камень».

Проект по развертыванию тестовой 5G-сети компании А1 был осуществлен в партнерстве с поставщиком телекоммуникационного оборудования компанией ZTE.

По информации оператора А1, впоследствии количество тестовых зон будет увеличиваться: они появятся на территории многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена», а также в качестве передвижной базовой станции возле столичного Дворца спорта.