Лукашенко возмутился фейками в телеграм-каналах

«В так называемых фейковых телеграм-каналах и прочее они цепляют в последнее время власть за что попало. Раздуть могут там скандал с невыплатами какими-то в какой-то конкретной организации врачам, учителям и так далее», — заявил Александр Лукашенко 25 мая на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

Фото: president.gov.by

Соответствующий фрагмент видеозаписи с этой встречи опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

«Я вчера Наталью Ивановну (председателя Совета Республики Кочанову. — ред.) попросил, чтобы она обзвонила всех губернаторов и просто по-человечески предупредила их: если есть какая-то проблема, ее надо решить на месте, — сказал Лукашенко. — Это же копейки, это ничего не стоит. Ну что там, эта бобруйская скорая помощь? Ну, 100—120 человек. Если они действительно работают и связаны с этими процессами эпидемическими, ну так надо поддержать людей. Это копейки для страны».

«Но, с другой стороны, надо понимать, что в равные условия мы не можем поставить тех, кто сегодня выполняет, скажем так, чистую работу и грязную работу, — добавил он. — В противном случае мы обидим тех, кто сегодня ходит в "красную" зону и работает с зараженными коронавирусом. Поэтому уравниловки быть не должно, но грань почти незаметная».

Ранее работники станции скорой помощи в Бобруйске (Могилевская область) заявили, что в расчетных листках за апрель не увидели положенных по указу президента сумм доплат за работу с пациентами с COVID-19. Министр здравоохранения Владимир Караник 21 мая заявил, что нарушений в доплатах выявлено не было.