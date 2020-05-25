Фотофакт. В Каменной Горке достраивают большую школу с бассейном

Первый звонок в школе № 52 в Каменной Горке-3 прозвучит 1 сентября.

Фото: Мингорисполком

Фасадные работы строители закончили, все силы сконцентрированы на внутренней отделке. Им еще надо выполнить потолки, финишную покраску стен, уложить плитку в бассейне. Затем в школе начнут расставлять мебель и устанавливать оборудование, информирует телеграм-канал Мингорисполкома.

Фото: Мингорисполком

Спортивные занятия будут проходить в большом зале, также предусмотрены гимнастический и хореографический залы. В школе есть бассейн с двумя чашами. Готов и стадион. Беговые дорожки выполнены из специального прорезиненного покрытия, прыжковые ямы засыпаны песком, на футбольном поле высажена трава. Ждут школьников баскетбольная и волейбольная площадки, игровая для начальных классов.