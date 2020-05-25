Компания «А-100» привезла из Китая для белорусских больниц более 100 000 масок, очков и термометров

Крупная партия средств индивидуальной защиты, купленная группой компаний «А-100», прибыла в Минск для распределения по медицинским учреждениям.

Грузовой самолет из Китая доставил более 100 000 масок, а также тысячу защитных очки и сто инфракрасных термометров.

Средства индивидуальной защиты будут распределены между Минской центральной районной больницей, Минской областной клинической больницей и столичным НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

«Помимо той помощи, которую оказывает системе здравоохранения государство, должны подключаться и бизнесы — те компании, у которых есть ресурс и возможности. Мы крупная устойчивая компания, которая за более чем 25 лет работы доказала: мы не просто зарабатываем деньги, но и стремимся быть там, где нужна поддержка. Помогать медикам — наш искренний внутренний мотив, наша социальная ответственность перед людьми и страной. Мы, как и все белорусы, хотим ускорить окончание этого непростого для всех периода», — отметил собственник группы компаний «А-100» Александр Центер.

Компания начала оказывать помощь системе здравоохранения в связи с пандемией коронавируса в начале марта. Общий размер спонсорской помощи за это время уже превысил 500 000 рублей.