Средняя зарплата в апреле снизилась на 1,6%

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в апреле 2020 года составила 1193,8 рубля, что меньше по сравнению с мартом на 19,8 рубля, или на 1,6%.

Реальная зарплата в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го увеличилась на 5%.

По данным Белстата, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1720,4 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 968 рублей. В Брестской области средняя зарплата составила 1009 рублей, в Витебской — 1027,7 рубля, Гомельской — 1051,5 рубля, Гродненской — 1020,6 рубля, Минской — 1159,8 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в апреле 2020 года она составила 4965,3 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 517,7 рубля. Разрыв составляет 9,6 раза.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — их средний заработок в апреле 2020 года составил 2596,6 рубля (в том числе работников пассажирского транспорта — 2591,7 рубля, грузового — 2632,9 рубля); работники телекоммуникационной отрасли — 2035,4; нефтепереработки — 2028; финансисты и страховщики — 2022,1; работники горнодобывающей промышленности — 1945,4; инженеры-проектировщики — 1841,6; работники головных организаций — 1832,3; химической промышленности — 1825,1; геологи и картографы — 1611,5; ученые — 1600,1; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1590,9; оптовики — 1538,6 рубля.

Низкая зарплата у творческих и социальных работников — соответственно 664,6 и 691,2 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 674,2 рубля.

Средняя апрельская зарплата работников транспортной отрасли составила 1135,7 рубля, промышленности — 1210 рублей, строительства — 1311,9 рубля, розничной торговли — 971,3 рубля, здравоохранения — 1056,9 рубля, образования — 828,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 884,3 рубля.