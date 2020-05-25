Ученые из трех стран установили рекорд скорости интернета

Ученые из Австралии, Китая и Канады создали чип, который разогнал интернет до рекордных 44,2 Тбит/с. При такой скорости за секунду можно передать содержимое 50 дисков Blu-ray Ultra HD объемом 100 Гб.

Такого результата разработчики смогли добиться благодаря новому оптическому чипу. Его размер составил 5 на 9 миллиметров. С его помощью внутри оптоволоконного кабеля микролазеры создают микрогребни при взаимодействии с солитонными кристаллами, сообщает научный журнал Nature Communications .

Ученые провели исследование нового чипа, проложив 76,6 километров оптоволоконного кабеля между зданиями австралийских университетов Монаша, Суинберна и Мельбурна.

Создатели технологии отмечают, что она сможет улучшить работу центров обработки данных, и пользователей домашнего интернета.