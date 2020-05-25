Испания отменит обязательный карантин для туристов с июля

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Такое решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось 25 мая в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе правительства.

С 15 мая все прибывающие в Испанию из-за рубежа должны находиться на карантине в течение двух недель.

Всего с начала пандемии коронавируса в Испании было выявлено 235,8 тыс. заболевших, 28 752 пациента умерли. В середине марта был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это ограничило передвижение жителей по всей стране.
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Тэги: Испания туристы Город: Мадрид

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