Испания отменит обязательный карантин для туристов с июля

Такое решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось 25 мая в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе правительства.

С 15 мая все прибывающие в Испанию из-за рубежа должны находиться на карантине в течение двух недель.

Всего с начала пандемии коронавируса в Испании было выявлено 235,8 тыс. заболевших, 28 752 пациента умерли. В середине марта был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это ограничило передвижение жителей по всей стране.