Шестилетний ребенок погиб после избиения в Минске

Инцидент произошел в квартире жилого дома на ул. Каменногорской.

По сообщению Следственного комитета, 38-летняя мать, вернувшись из магазина, зашла в комнату и увидела, как ее сын лежит на кровати без сознания с телесными повреждениями, а брат и сестра пытаются его поднять. Женщина обратилась за помощью к медикам, которые после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть ребенка.

В отсутствие матери с детьми дома находился 32-летний отчим, который задержан по подозрению в совершении преступления. Супруг женщины периодически на протяжении длительного времени причинял телесные повреждения ребенку. К иностранному гражданину применена мера пресечения в виде заключения под стражу.