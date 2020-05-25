Совмин ограничил количество гостей в ЗАГСе при регистрации брака и ребенка

На торжественной регистрации брака и регистрации ребенка в ЗАГСе теперь может присутствовать не более 10 гостей.

Это ограничение предусмотрено постановлением Совета министров Беларуси № 305, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Решение ограничить количество присутствующих на церемонии бракосочетания и регистрации новорожденного принято в целях предотвращения распространения COVID-19. Отмечается, что каждое мероприятие будет рассматриваться отдельно и решение о количестве гостей будет принимать уполномоченный сотрудник ЗАГСа.

В целом для осуществлениях каких-либо административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями, юридическим лицам и ИП временно не требуется обращаться лично.