СК прекратил уголовное дело в отношении оператора «5 элемента»

Следственный комитет прекратил уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в отношении ЗАО «Патио» (оператор сети магазинов «5 элемент»).

Офис ЗАО «Патио» на пр. Дзержинского в Минске

Дело прекращено за отсутствием в деянии состава преступления, сообщили в СК.

Пресс-служба ЗАО «Патио» распространила сообщение, в котором отмечается: «В ходе расследования в течение года проводились плановые проверки всех аспектов деятельности ЗАО "Патио". В следственные органы были предоставлены все запрашиваемые документы, в ходе проведения расследования многие специалисты компании привлекались к даче показаний».

В пресс-релизе подчеркивается, что компания, «как и говорилось ранее, ведет легальный и открытый бизнес в Беларуси, своевременно и в полном объеме исполняет свои налоговые обязательства».

Дело в отношении ЗАО «Патио» было возбуждено летом 2019 года по ст. 243 Уголовного кодекса. Проводился обыск, изымалась первичная бухгалтерская документация. В рамках расследования представители организации не задерживались.