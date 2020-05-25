Претендент на пост президента бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико заявил, что ему предлагали пост премьер-министра. Он отказался сообщить, от кого поступило такое предложение.

На встрече с членами инициативной группы по сбору подписей за его выдвижение кандидатом в президенты Бабарико, отвечая на вопрос о возможности объединения с другими претендентами, отметил: «Как мне кажется, на этом этапе, когда мы еще кандидаты в кандидаты, не очень понятно, какое объединение. То есть объединиться для чего? Для того чтобы там всем вместе сдавать [подписи]? Я вот вам делаю призыв: сдавайте подписи за всех. Вот мой посыл к объединению».

«У меня было предложение: давайте объединимся. Я говорю: как? Ну вы снимите [свою кандидатуру], а мы вам дадим пост премьер-министра. Я говорю: "замечательное" объединение. Поэтому мне кажется, на этом этапе правильнее каждому идти, если — очень важный момент — мы все хотим, чтобы выборы у нас прошли на альтернативной основе. Вот уже рассматривать вопрос объединения усилий после 100 тысяч [подписей], кого зарегистрируют, вот здесь вполне возможная история», — сказал Бабарико.

«То есть на самом деле я готов, я всегда готов к компромиссу, к диалогу, — подчеркнул он. — Жизнь меня научила, и работа меня научила, что компромисс, договороспособность — это самые важные черты для человека. Поэтому я всегда открыт к любому диалогу».

На уточняющий вопрос, кто ему предложил должность главы правительства, Бабарико заявил: «Я не комментирую без согласия позиции других лиц. Это, я считаю, просто некорректно».

Президентские выборы назначены на 9 августа. С 21 мая по 19 июня проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов на высший государственный пост. Для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей. 25 мая Александр Лукашенко сообщил, что за него уже подписалось «под 200 тысяч» человек. Виктор Бабарико имеет вторую по численности инициативную группу среди 15 претендентов (около 9 тыс. человек). За Лукашенко, по официальным данным, подписи собирают 11,5 тыс. человек.