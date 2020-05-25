С получателей некоторых видов иностранной безвозмездной помощи будут взимать процент

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Соответствующий документ подписал 25 мая Александр Лукашенко.

«В документе закреплены основные требования к порядку регистрации, налогообложения и использования соответствующей помощи, — отмечается в сообщении пресс-службы президента. — Максимально конкретно определены цели, на которые она может быть использована: оказание медицинской и социальной помощи, развитие библиотечного и музейного дела, обеспечение спортивным оборудованием и другие социально значимые цели. Помощь, поступающая на эти цели, будет освобождаться от налогообложения по решению Управления делами президента».

Возможность использования помощи на иные цели будет определяться «специально созданной межведомственной комиссией с одновременным принятием решения о предоставлении налоговых льгот».

«При этом от налогообложения будет освобождаться не только помощь, но и товары (работы, услуги), приобретаемые (выполняемые, оказываемые) на территории страны за счет средств такой помощи», — подчеркивается в релизе.

Если помощь не освобождается от налогов, сборов (пошлин), с ее получателей будет взиматься плата за регистрацию в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента в размере 0,5% суммы (стоимости) такой помощи.
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Тэги: безвозмездная помощь международные переводы

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