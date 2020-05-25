Гродненские медики пожаловались в Администрацию президента на надбавки за работу с коронавирусной инфекцией

Обращение подписали врачи, фельдшеры, санитары, водители. Они недовольны размером выплат, которые им должны были начислить в соответствии с указом президента №131.

По мнению около 200 подписантов, надбавки для некоторых были рассчитаны без учета их «участия в работе, тех рисков, которым они подвергались и продолжают подвергаться».

Максимальная сумма, согласно указу, которую можно получить за работу с коронавирусом за месяц, достигает 3 тыс. рублей для врачей-специалистов, 2 тыс. рублей для медработников со средним специальным образованием, 1 тыс. для других работников (медсестер, водителей, дезинфекторов и иных).

В обращении врачи возмутились тем, что им выплатили надбавки не за все время работы, а только за часы, проведенные в контакте с ковидными пациентами. Кроме того, они отметили, что бывают случаи, когда диагноз COVID-19 не ставится, поскольку у человека «с типичной симптоматикой» просто не берут тест, или у пациента, поступившего с другим заболеванием, коронавирус находят позже. Все пациенты должны рассматриваться как потенциально зараженные коронавирусом, считают врачи.

По словам фельдшера станции скорой помощи, пожелавшего остаться неназванным, сотрудников пригласили на общее собрание 25 мая. В нем приняли участие представители гродненских властей, в том числе руководитель системы здравоохранения области Елена Кроткова.

Участникам встречи объяснили, что при выплатах за работу с коронавирусной инфекцией руководствуются не только указом №131, но и разъяснениями Министерства здравоохранения. Сумма зависит от количества смен, которые врач провел в работе с коронавирусом. Например, фельдшер может получить дополнительные 150 рублей за одну смену, 300 — за две, 450 — за три, 600 — за четыре. Максимальную сумму (2 тыс. рублей для фельдшеров) можно получить за пять и более смен.

На встрече было объявлено, что если деньги за некоторые выезды не начислили в мае, то начисления будут пересмотрены, и доплаты сотрудники получат в июне или позже, «когда все закончится».