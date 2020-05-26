Грабовский: Рождественский турнир несет благо белорусскому хоккею

Один из самых успешных белорусских хоккеистов, а ныне тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в восторге от Рождественского турнира любителей хоккея.

В одном звене с Александром Лукашенко / Фото пресс-службы президента

Он вспомнил, что предложение выступить в сборной президента ему сделал тренер команды Дмитрий Басков год назад, пишет «ПБ» .

Грабовский рассказал, что даже рассматривал вариант привезти в Минск «Торонто Мейпл Лифс».

Бывший форвард сборной Беларуси считает, что в целом турнир «привлекает много команд со всего мира»: «И США, и канадцы приезжали, сборная ИИХФ. Общался со словацкими хоккеистами, которые когда-то были в «Айлендерс», они тоже участвовали. Много положительных было высказываний. Знаю, что бывшие хоккеисты играли, Мезин, по-моему, играл. Очень много ребят, которые заканчивали с хоккеем».

Он утверждает, что фактор «игрушки главного любителя хоккея в стране», в которую превратился турнир, его не смущает.

Более того Грабовский уверен, что эти соревнования «идут во благо белорусского хоккея»: «Много положительных моментов отсюда возникает. Общение с другими странами, общение с командами, два чемпионата мира у нас проведены. Люди приезжают, которые понимают, что хоккей здесь на первом уровне».