Бабарико: будет обидно, если вы меня изберете, а через пять лет выгоните

Претендент на пост президента, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико хотел бы руководить страной два срока.

Как заявил он на встрече с членами своей инициативной группы 25 мая в Минске, «мне нужно обеспечить достижение результата. Вот это правда, потому что мне, наверно, скажу по-честному, не очень хотелось бы, если вдруг случится то, ради чего я иду, чтобы вы меня выгнали через пять лет. Вот. А через десять — с удовольствием», — сказал Бабарико, который выступает за возвращение в Конституцию ограничения на количество президентских сроков для одного человека (не более двух).

Ответ прозвучал в контексте рассуждений претендента после вопроса об угрозе кумовства в случае его прихода к власти.

«Мне нужно формировать эффективные команды, а на кумовстве эффективную команду не сформируешь. Я могу вам сказать обидную для себя вещь: мой сын, который руководитель моей предвыборной кампании, поставил мне условие. Он сказал мне: я отдам тебе только 90 дней своей жизни. А мне это очень обидно, я бы его с удовольствием... Такого эффективного менеджера еще поискать», — заявил Бабарико.

«А моя дочь, — продолжил он, — которая, я знаю, тоже суперская, я говорю: может, приедешь и будешь Иванкой Трамп, если что? Она сказала: нет, папа, у меня своя жизнь. Больше я не знаю людей, которых еще можно было бы каким-то образом во власть впихнуть».

Бабарико отметил, что в правлении «Белгазпромбанка» работает только один человек, которого он знал до своего прихода в банковскую систему в 1995 году.

Сын Бабарико Эдуард — директор по развитию первой в Беларуси краудфандинговой платформы Ulej и сооснователь фандрайзинговой платформы MolaMola.

Дочь Мария проживает в Австралии. Жена Бабарико погибла во время дайвинга у португальского острова Мадейра в 2017 году.

Иванка Трамп — дочь и советник на добровольных началах американского президента Дональда Трампа.