В мире почти 5,5 млн человек заболело COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию в мире с заболевшими COVID-19, уже зафиксировано 5 497 532 случая.
Пятерка «лидеров» остается неизменной:
- США — 1 662 768;
- Бразилия — 374 898;
- Россия — 353 427;
- Великобритания — 262 547;
- Испания — 235 400.
Число летальных исходов — 346 269. Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:
- США — 98 220;
- Великобритания — 36 996;
- Италия — 32 877;
- Франция — 28 460;
- Испания — 26 834.
В Беларуси, по данным Минздрава на 25 мая, было выявлено 37 144 случая (выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, умерли — 204).
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