В мире почти 5,5 млн человек заболело COVID-19

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По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию в мире с заболевшими COVID-19, уже зафиксировано 5 497 532 случая.

Фото Depositphotos

Пятерка «лидеров» остается неизменной:

  1. США — 1 662 768;
  2. Бразилия — 374 898;
  3. Россия — 353 427;
  4. Великобритания — 262 547;
  5. Испания — 235 400.

Число летальных исходов — 346 269. Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:

  1. США — 98 220;
  2. Великобритания — 36 996;
  3. Италия — 32 877;
  4. Франция — 28 460;
  5. Испания — 26 834.

В Беларуси, по данным Минздрава на 25 мая, было выявлено 37 144 случая (выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, умерли — 204).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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