В мире почти 5,5 млн человек заболело COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию в мире с заболевшими COVID-19, уже зафиксировано 5 497 532 случая.

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Пятерка «лидеров» остается неизменной:

США — 1 662 768; Бразилия — 374 898; Россия — 353 427; Великобритания — 262 547; Испания — 235 400.

Число летальных исходов — 346 269. Больше всего недуг унес жизни в следующих странах:

США — 98 220; Великобритания — 36 996; Италия — 32 877; Франция — 28 460; Испания — 26 834.

В Беларуси, по данным Минздрава на 25 мая, было выявлено 37 144 случая (выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, умерли — 204).

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