Бабарико рассказал о возможном альянсе с другими кандидатами

«Я не понимаю многих кандидатов с точки зрения, чего они хотят от этих выборов. Одни хотят бойкота, вторые хотят не знаю чего», — заявил претендент на пост президента, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.

25 мая на встрече со своей инициативной группой, отвечая на вопрос о возможном альянсе с кем-либо из других выдвинувшихся на высший государственный пост, он напомнил, что «уже говорил: готов к диалогу, к объединению, с коммуникацией всегда со всеми, потому что (...) бизнес меня научил, что это искусство компромисса. Поэтому компромисс — да».

«Но! — продолжил он. — У меня есть неплохой опыт реформирования или движения, или изменения своего родного банка. И мы на самом деле, как я уже говорил, меняли или развивали его и пережили три трансформации. Так вот, очень важно, когда ты формируешь альянсы, что-то делаешь в плане объединения с кем-то, у нас было такое слово (не мне принадлежит), его сказал один парень замечательный: «Должен быть разделяемый образ будущего».

«Я не очень понимаю, какой образ будущего у нас, на базе чего мы объединяться должны», — заявил Бабарико.

«Я не собираюсь никого валить, — подчеркнул он. — Я хочу сделать Беларусь — или приложить усилия, чтобы Беларусь была нормальной страной. Если это у каждого из нас, так я с удовольствием. Объясните мне, каким образом? Я пока услышал в свой адрес практически от всех, что, понимаешь, я иду не тем путем, как они. Ну, наверное, я с этим согласен. Дайте мне сначала понять, чего они хотят, чтобы совпадало со мной».

«Я хочу провести честные выборы. Всё! Если под этот лозунг станут все, я это буду только приветствовать», — сказал претендент на пост президента.

Перед этим, отвечая на другой вопрос, Бабарико сообщил, что ему предлагали сняться с выборов в обмен на пост премьер-министра. Фамилию обратившегося к нему с таким предложением претендент не назвал.

Выборы назначены на 9 августа. С 21 мая по 19 июня идет сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Для регистрации необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей. ЦИК зарегистрировал 15 из 55 инициативных групп.

20 мая Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в президенты. В ней числится 8.905 человек, и это наибольшая по численности инициативная группа среди всех претендентов на роль кандидатов в президенты за исключением действующего главы государства. В инициативной группе Александра Лукашенко 11 тыс. человек.

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