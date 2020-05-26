Германия хочет продлить режим социального дистанцирования

Федеральные власти Германии собираются продлить режим социального дистанцирования в целях преодоления пандемии коронавируса.

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Как сказано в проекте документа, пишет DW , подготовленного главой ведомства федерального канцлера Хельге Браун, этот режим будет действовать по пятое июля.

Ожидается, что проект будет представлен в ходе консультаций с канцеляриями отдельных федеральных земель.

Как следует из документа, планируется до 5 июля продлить ограничения «по поддержанию дистанции в 1,5 метра» при контактах между отдельными людьми, а также масочный режим «в определенных общественных местах», включая продуктовые магазины и транспорт.

Кроме того, «на частных собраниях в домашних условиях и в закрытых помещениях», а также «в общественных местах» смогут одновременно присутствовать до 10 человек или же члены двух домохозяйств.