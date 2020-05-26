Германия хочет продлить режим социального дистанцирования
Федеральные власти Германии собираются продлить режим социального дистанцирования в целях преодоления пандемии коронавируса.
Как сказано в проекте документа, пишет
Ожидается, что проект будет представлен в ходе консультаций с канцеляриями отдельных федеральных земель.
Как следует из документа, планируется до 5 июля продлить ограничения «по поддержанию дистанции в 1,5 метра» при контактах между отдельными людьми, а также масочный режим «в определенных общественных местах», включая продуктовые магазины и транспорт.
Кроме того, «на частных собраниях в домашних условиях и в закрытых помещениях», а также «в общественных местах» смогут одновременно присутствовать до 10 человек или же члены двух домохозяйств.