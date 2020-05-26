Лукашенко верит в развитие двусторонних отношений с Грузией

Александр Лукашенко 26 мая поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником — Днем независимости.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Как сообщила пресс-служба белорусского президента, Лукашенко «с удовлетворением отметил высокий уровень и устойчивый характер белорусско-грузинского сотрудничества».

«Активные отношения между нашими странами являются важным фактором для расширения двустороннего взаимодействия и реализации совместных проектов по многочисленным направлениям», — говорится в поздравлении.

Лукашенко «выразил убеждение, что открытый диалог на основе взаимопонимания и доверия будет и далее способствовать развитию дружественных двусторонних связей».

По последним данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Грузией в январе—марте 2020 года составил 18 млн 89 тыс. долларов, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, экспорт — 11 млн 454 тыс. (-17%), импорт — 6 млн 635 тыс. (+36%). Положительное сальдо составило 4 млн 819 тыс. долларов.