Eurolines рассчитывает летом возобновить рейсы в Беларусь

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Компания Eurolines с 5 июня возобновляет рейсы между странами Балтии.

Как сообщается, первые автобусы из Риги будут ездить в Каунас, а с 15 июня возобновятся рейсы в Вильнюс, Варшаву, Гданьск и Таллин.

В компании рассказали, что в целях безопасности билеты будут продаваться на каждое второе место.

Автобусы до и после поездки будут дезинфицироваться и проветриваться, а пассажирам будут измерять температуру бесконтактными термометрами.

Кроме этого в салонах будут установлены дезинфекторы, а водитель будет в маске.

Одни из самых популярных рейсов Eurolines до пандемии и закрытия границ были в Беларусь и в Украину. Компания рассчитывает летом возобновить и их, пишет rus.delfi.lv.
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Тэги: Eurolines пассажироперевозки

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