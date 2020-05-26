Eurolines рассчитывает летом возобновить рейсы в Беларусь
Компания Eurolines с 5 июня возобновляет рейсы между странами Балтии.
Как сообщается, первые автобусы из Риги будут ездить в Каунас, а с 15 июня возобновятся рейсы в Вильнюс, Варшаву, Гданьск и Таллин.
В компании рассказали, что в целях безопасности билеты будут продаваться на каждое второе место.
Автобусы до и после поездки будут дезинфицироваться и проветриваться, а пассажирам будут измерять температуру бесконтактными термометрами.
Кроме этого в салонах будут установлены дезинфекторы, а водитель будет в маске.
Одни из самых популярных рейсов Eurolines до пандемии и закрытия границ были в Беларусь и в Украину. Компания рассчитывает летом возобновить и их, пишет