Начисленная зарплата упала даже в Минске

По официальным данным, в апреле зарплата работников столицы снизилась на 4,5%.

Как сообщили в главном статистическом управлении Минска, в апреле начисленная средняя зарплата в столице составила 1.720,4 рубля, что на 81,1 рубля меньше, чем в марте.

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го увеличилась на 4,4%.

Самую высокую зарплату в столице в апреле получили IT-специалисты — 5.298,5 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых: работники горнодобывающей промышленности — 4.539,7 рубля; телекоммуникационной сферы — 2.651,3; работники воздушного транспорта — 2.617,8; финансового и страхового сектора — 2.472; работники нефтепереработки — 2.128,6; химической промышленности — 2.037,9; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.969,9.

Самая низкая зарплата у работников столичных библиотек, архивов, музеев (801,2 рубля) и социальных работников (890,7 рубля).

В апреле 2020 года в промышленности города средняя зарплата составила 1.367,1 рубля; в строительстве — 1.593,4; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1.396; розничной торговле — 1.255,6; образовании — 992 рубля. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1.357,2 рубля.

Как сообщалось, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 968 рублей. В Брестской области средняя зарплата составила 1.009 рублей, в Витебской — 1.027,7 рубля, Гомельской — 1.051,5 рубля, Гродненской — 1.020,6 рубля, Минской — 1.159,8 рубля.