Лукашенко приказал взять цены под пристальный контроль

«Нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, как где-то необоснованно растут цены», — заявил 26 мая Александр Лукашенко, заслушивая доклад о ситуации на потребительском рынке страны.

Фото пресс-службы президента

Как сообщает пресс-служба президента, на доклад приглашены председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, первый вице-премьер Дмитрий Крутой, глава Минсельхозпрода Иван Крупко и заместитель главы Администрации президента Валерий Бельский.

«Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее, — сказал Лукашенко. — Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок».

«Регулируют цены, запрещали вывоз в той же России средств защиты врачей — масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа», — добавил он.