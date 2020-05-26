Глава МАРТ: дефицита и ажиотажа в торговле нет

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на совещании доложил президенту о работе по обеспечению потребительского рынка и контролю над ценами.

«Самое главное, что сегодня, несмотря ни на что (прежде всего, несмотря на внешние вызовы), ситуация по товарному обеспечению и ценам на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна», — заявил он.

Колтович также заверил Лукашенко в том, что дефицита и ажиотажа в торговле нет.