Цепкало не стал по существу отвечать, верит ли он в честный подсчет голосов

Претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало не стал по существу отвечать на вопрос, верит ли он в справедливость и правдивость подсчета голосов.

По его словам, «всё желательно делать шаг за шагом»: «Естественно, этот вопрос встанет достаточно остро. Я пока не хотел бы на него отвечать, но я обязательно отвечу, когда буду зарегистрирован в качестве кандидата».

Цепкало сообщил, что люди из его команды пока не подавали заявки на включение в состав избирательных комиссий.

«Но мы знаем об активной позиции белорусского гражданского общества и о том, что они уже пишут и подают заявки на то, чтобы контролировать процесс подсчета голосов, — подчеркнул экс-глава ПВТ. — Для этого не обязательно быть кандидатом, быть в инициативной группе кандидата. Есть огромное количество других организаций. И, мне кажется, будет лучше, если контроль над избирательным процессом, подсчетом будет независимым. Хорошо, если это [будут делать] люди не из администрации нынешней власти».

Ранее сообщалось, что претендент впервые покритиковал власть, отметив, что собрать за несколько дней 200 тыс. подписей за выдвижение Александра Лукашенко без административного ресурса невозможно.

После комментария СМИ Цепкало недолго пообщался с гражданами, которых на пикете собралось около полутора десятков, а затем уехал на предвыборный пикет в Могилев. Далее, по словам претендента по пост президента, его ждут поездки в Жлобин, Гомель и Бобруйск.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

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