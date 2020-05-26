Румас устроил кадровый день

/ Экономика
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас устроил в понедельник кадровый день.

Как сообщает сегодня пресс-служба правительства, постановлением № 310 Совмина новые должности получили:

  • Сергей Дубина (назначен замминистра транспорта и коммуникаций);
  • Александр Пшенный (зампредом концерна «Беллесбумпром»);
  • Алексей Жбанов (советником-посланником посольства Беларуси в Швейцарии);

Как пишет БелаПАН, Дубина ранее руководил управлением автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса; Пшенный был начальником управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства концерна «Беллесбумпром».
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Тэги: кадровая политика Совмин Беллесбумпром Минтранс Персона: Сергей Румас Сергей Дубина Александр Пшенный Алексей Жбанов

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