Румас устроил кадровый день

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас устроил в понедельник кадровый день.

Как сообщает сегодня пресс-служба правительства, постановлением № 310 Совмина новые должности получили:

Сергей Дубина (назначен замминистра транспорта и коммуникаций);

Александр Пшенный (зампредом концерна «Беллесбумпром»);

Алексей Жбанов (советником-посланником посольства Беларуси в Швейцарии);

Как пишет БелаПАН, Дубина ранее руководил управлением автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса; Пшенный был начальником управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства концерна «Беллесбумпром».