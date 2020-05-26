В России определились с днем проведения парада Победы

Президент РФ Владимир Путин объявил о переносе мероприятия на 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Парад не состоялся 9 мая из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Москве, которая лидирует в стране по числу случаев коронавируса.

По состоянию на 26 мая, в России выявили 362 342 случая заражения, общее число умерших достигло 3807.

Несмотря на рекомендацию ВОЗ отказаться от проведения парада в Минске, руководство Беларуси приняло обратное решение.