В России определились с днем проведения парада Победы
Президент РФ Владимир Путин объявил о переносе мероприятия на 24 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Парад не состоялся 9 мая из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Москве, которая лидирует в стране по числу случаев коронавируса.
По состоянию на 26 мая, в России выявили 362 342 случая заражения, общее число умерших достигло 3807.
Несмотря на рекомендацию ВОЗ отказаться от проведения парада в Минске, руководство Беларуси приняло обратное решение.