ДТП в Дзержинске — нетрезвая женщина ночью везла троих своих детей

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ДТП с участием автомобиля «Рено Логан» случилось около часа ночи 24 мая на улице Минская в Дзержинске — легковушка оказалась в кювете.

Причиной ДТП, как сообщает УВД Минского облисполкома, стала неправильно выбранная скорость, в результате чего водитель не справился с управлением.

За рулем «Рено» находилась 29-летняя женщина, а в салоне — трое ее детей (одному 12 лет, двум другим — по восемь). Дети не пострадали, хотя перевозились без специальных удерживающих устройств.

Медицинское освидетельствование показало, что женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 1,45 промилле.
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Тэги: ДТП пьяный водитель женщина за рулем Город: Дзержинск

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