У 18 работников БелАЭС выявили коронавирус
По состоянию на 26 мая наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 18 работников госпредприятия «Белорусская АЭС», сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Отмечается, что сотрудники с подтвержденным COVID-19 «находятся под контролем медицинских служб по месту проживания». Болезнь протекает «бессимптомно, в легкой форме».
Также сообщается, что на самоизоляции находится 81 человек — контакты первого уровня.
В Минэнерго подчеркнули, что работы по сооружению БелАЭС «осуществляются в штатном режиме».
Генеральный директор российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в видеообращении к коллегам, опубликованном на сайте госкорпорации 26 мая, заявил, что «на белорусском проекте зафиксировано около ста инцидентов, около ста положительных тестов» на наличие COVID-19. Он подчеркнул, что это не только работники организаций «Росатома», но и «представители белорусского заказчика».
|Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Пуск первого энергоблока намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется запустить в 2021 году.