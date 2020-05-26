У 18 работников БелАЭС выявили коронавирус

По состоянию на 26 мая наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 18 работников госпредприятия «Белорусская АЭС», сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что сотрудники с подтвержденным COVID-19 «находятся под контролем медицинских служб по месту проживания». Болезнь протекает «бессимптомно, в легкой форме».

Также сообщается, что на самоизоляции находится 81 человек — контакты первого уровня.

В Минэнерго подчеркнули, что работы по сооружению БелАЭС «осуществляются в штатном режиме».

Генеральный директор российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в видеообращении к коллегам, опубликованном на сайте госкорпорации 26 мая, заявил, что «на белорусском проекте зафиксировано около ста инцидентов, около ста положительных тестов» на наличие COVID-19. Он подчеркнул, что это не только работники организаций «Росатома», но и «представители белорусского заказчика».