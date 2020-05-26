Италия обсуждает вопрос об открытии границ для белорусских граждан с 15 июня

Об этом сообщил посол этой страны Марио Бальди во время онлайн-брифинга 26 мая в Минске.

«Мы пока не знаем, как будет развиваться ситуация на фоне пандемии коронавируса, но с 15 июня хотели бы открыть границы для белорусских граждан. Открытие границ — это постепенный процесс. 3 июня они откроются для туристов из стран ЕС и Шенгенского соглашения, следующий шаг — открытие границ для стран, не входящих в Евросоюз», — пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что вопрос об открытии с 15 июня границ для туристов, в том числе белорусских, находится на обсуждении, окончательное решение пока не принято.

«Прошу всех белорусов, которые планируют провести свой отпуск в Италии, немного подождать. Шаги необходимо делать постепенно, надлежащим образом, чтобы избежать всякого риска для здоровья», — сказал он.

Бальди напомнил, что Италия, как и Беларусь, на данный момент обязует всех прибывающих в страну находиться на самоизоляции в течение 14 дней.

«Надеюсь, что после открытия с 15 июня Шенгенской зоны обязательная самоизоляция будет отменена для въезжающих. Совершенно очевидно, что ни один турист не приедет в Италию, чтобы просидеть в изоляции две недели, — сказал посол. — Думаю, останутся в силе такие меры безопасности, как ношение масок, соблюдение социальной дистанции».

При этом посол выразил надежду, что в таком случае и другие страны, в том числе Беларусь, отменят для въезжающих итальянских граждан обязательный двухнедельный карантин.