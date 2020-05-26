Работницу могилевской почты подозревают в хищении средств

По данным следствия, начальница одного из отделений почтовой связи, на протяжении не менее трех лет похищала денежные переводы.

В областном УСК сообщили, что от действий подозреваемой пострадали индивидуальные предприниматели, которые реализовывали свой товар через интернет и в последующем отправляли его с наложенным платежом покупателю. При получении посылки в другом почтовом отделении адресат оплачивал сумму наложенного платежа, которая затем перечислялась в адрес отправителя денежным переводом. Предприниматели должным образом не вели учет получаемой оплаты за отправленный товар, чем и воспользовалась подозреваемая, присваивая часть денежных переводов.

Данный способ хищения был не единственным. При выписке гражданами, печатных средств массовой информации на домашний адрес, подозреваемая вносила ложные сведения в базу данных, указывая подписку до востребования, которая по стоимости дешевле. Разницу женщина присваивала.

На протяжении указанного периода подозреваемая, достоверно зная о смерти пенсионерки, присваивала денежные средства, которые предприятие перечисляло ей два раза в год в качестве вознаграждения как бывшему работнику.

Предварительно установлено, что причиненный противоправными действиями ущерб составляет более семи тысяч рублей.