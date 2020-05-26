Дмитрия Лукашенко переизбрали главой Президентского спортивного клуба
В конференц-зале штаб-квартиры Национального олимпийского комитета подвели итоги деятельности клуба с 2016 года и избрали новый состав центрального совета.
Основным вопросом собрания являлся отчет председателя центрального совета Дмитрия Лукашенко о работе клуба. Также исполнительный директор Андрей Карпович обозначил основные направления деятельности клуба на последующие пять лет, которые были поддержаны всеми делегатами собрания.
В состав центрального совета
Председателем центрального совета переизбрали Дмитрия Лукашенко.