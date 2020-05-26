Дмитрия Лукашенко переизбрали главой Президентского спортивного клуба

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В конференц-зале штаб-квартиры Национального олимпийского комитета подвели итоги деятельности клуба с 2016 года и избрали новый состав центрального совета.

Фото: пресс-служба РГОО «Президентский спортивный клуб»

Основным вопросом собрания являлся отчет председателя центрального совета Дмитрия Лукашенко о работе клуба. Также исполнительный директор Андрей Карпович обозначил основные направления деятельности клуба на последующие пять лет, которые были поддержаны всеми делегатами собрания.

В состав центрального совета вошли Дмитрий и Виктор Лукашенко, Сергей Булыгин, Анатолий Варивончик, Андрей Карпович, Марина Лобач, Александр Мошенский, Сергей Сафарьян, Олег Шепель. 

Председателем центрального совета переизбрали Дмитрия Лукашенко.
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Тэги: Президентский спортивный клуб Персона: Дмитрий Лукашенко

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