Всемирный банк предрек Беларуси самый большой за 25 лет экономический спад

Спад, который ждет белорусскую экономику в 2020 году, будет самым большим за последние 25 лет — такой экономический прогноз Всемирного банка, онлайн-презентация которого состоялась 26 мая.

Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Беларуси снизится на 4% по сравнению с прошлым годом, инфляция в годовом выражении составит 8,4%, дефицит счета текущих операций — 5,8% ВВП, дефицит консолидированного бюджета сложится в размере 3,1% ВВП, а госдолг (в расширенном определении) вырастет до 55,2% ВВП с 43,7% ВВП — в 2019-м.

«Беларусь испытывает на себе давление в связи с несколькими негативными факторами. Прежде всего, это шок от падения цен на нефть, который произошел в начале 2020 года, а также шок из-за снижения поставок сырой нефти», — отметила во время презентации прогноза экономист ВБ Марина Сидоренко.

Еще один «существенный шок» испытывает Беларусь в связи с влиянием пандемии, добавила она. «До сих пор воздействие, вызванное пандемией, продолжается, в результате чего наблюдается существенное снижение деловой активности в странах — основных торговых партнерах Беларуси, прежде всего России и Евросоюзе», — констатировала Сидоренко.

С учетом этих негативных событий и ожидается сокращение белорусской экономики. «Если посмотреть на среднесрочную перспективу, мы прогнозируем, что ВВП Беларуси в этом году уменьшится на 4%. Восстановление будет постепенным и очень умеренным», — сказала Сидоренко. В 2021 году рост ВВП будет низким и составит 1%, в 2022 году — 1,2%.

«Этот прогноз можно назвать довольно оптимистичным, который предполагает, что во второй половине года, в четвертом квартале и в начале 2021 года начнется восстановление экономического роста в Европейском союзе, а также в России», — отметила Сидоренко.

По ее мнению, такой прогноз «подвержен очень многим рискам — как внутренним, так и внешним». Например, по словам экономиста, коронавирусная инфекция может продолжить распространяться и экономики стран, которые являются основными торговыми партнерами Беларуси, не смогут оперативно восстановиться.

«Это может создавать риски для пересмотра или даже ухудшения прогноза на 2020 год», — пояснила Сидоренко.