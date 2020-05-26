ЦИК отказался оборудовать участки для голосования веб-камерами ввиду отсутствия на это средств

/ Выборы
Просмотров: 486

На оборудование всех участков для голосования веб-камерами с возможностью подключения к ним через интернет средства из республиканского бюджета не выделялись.

Об этом говорится в ответе председателя ЦИК Лидии Ермошиной, который получил на свое обращение баллотирующийся в президенты сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

«Ваше утверждение о том, что ваша инициатива не повлечет существенного увеличения расходов на избирательную кампанию, не основано на необходимых финансовых и технических расчетах», — отметила глава Центральной комиссии.

Инициативная группа по выдвижению Андрея Дмитриева кандидатом в президенты была зарегистрирована на заседании ЦИК 20 мая. Во время рассмотрения вопроса о регистрации группы сопредседатель «Говори правду» сообщил членам комиссии, что объединение намерено обратиться к ним с предложением «оборудовать избирательные участки камерами наблюдения, как это сделано в России», что особенно важно в условиях эпидемии, когда наблюдение будет затруднено. Соответствующее обращение было направлено на следующий день.

Выборы президента Беларуси назначены 9 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЦИК президентские выборы-2020 Персона: Лидия Ермошина Андрей Дмитриев

Другие материалы на эту тему:

Андрей Дмитриев: если повторится ситуация 2010 года, всю страну отбросит назад

Андрей Дмитриев: если повторится ситуация 2010 года, всю страну отбросит назад

«Я не могу быть проституткой». Гайдукевич снялся в пользу Лукашенко

«Я не могу быть проституткой». Гайдукевич снялся в пользу Лукашенко

Выборы: Лукашенко бросил камень в конкурентов, что «выскочили из-под плинтуса»

Выборы: Лукашенко бросил камень в конкурентов, что «выскочили из-под плинтуса»

Ермошина — о ничтожествах из соцсетей, озлобленной оппозиции и бомжах со свалки

Ермошина — о ничтожествах из соцсетей, озлобленной оппозиции и бомжах со свалки