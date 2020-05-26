ЦИК отказался оборудовать участки для голосования веб-камерами ввиду отсутствия на это средств

На оборудование всех участков для голосования веб-камерами с возможностью подключения к ним через интернет средства из республиканского бюджета не выделялись.

Об этом говорится в ответе председателя ЦИК Лидии Ермошиной, который получил на свое обращение баллотирующийся в президенты сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

«Ваше утверждение о том, что ваша инициатива не повлечет существенного увеличения расходов на избирательную кампанию, не основано на необходимых финансовых и технических расчетах», — отметила глава Центральной комиссии.

Инициативная группа по выдвижению Андрея Дмитриева кандидатом в президенты была зарегистрирована на заседании ЦИК 20 мая. Во время рассмотрения вопроса о регистрации группы сопредседатель «Говори правду» сообщил членам комиссии, что объединение намерено обратиться к ним с предложением «оборудовать избирательные участки камерами наблюдения, как это сделано в России», что особенно важно в условиях эпидемии, когда наблюдение будет затруднено. Соответствующее обращение было направлено на следующий день.

Выборы президента Беларуси назначены 9 августа.