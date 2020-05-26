Фотофакт. Зеленский подарил Лукашенко вышиванку

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Министр иностранных дел Владимир Макей провел 26 мая встречу с послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом.

Источник: t.me/pul_1

В ходе беседы обсуждены вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«Посол Украины передал белорусской стороне вышиванку — подарок от президента Украины Владимира Зеленского президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с празднованием в Украине Дня вышиванки», — говорится в сообщении.

День вышиванки празднуют в Украине ежегодно в третий четверг мая (в этом году — 21 мая). В этот день принято надевать вышиванку, которая стала своеобразным символом патриотизма и любви к своей стране. Празднику уже 14 лет.
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Тэги: Беларусь-Украина вышиванка Персона: Владимир Зеленский Александр Лукашенко Игорь Кизим Владимир Макей

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