Фотофакт. Зеленский подарил Лукашенко вышиванку

Министр иностранных дел Владимир Макей провел 26 мая встречу с послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом.

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В ходе беседы обсуждены вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«Посол Украины передал белорусской стороне вышиванку — подарок от президента Украины Владимира Зеленского президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с празднованием в Украине Дня вышиванки», — говорится в сообщении.

День вышиванки празднуют в Украине ежегодно в третий четверг мая (в этом году — 21 мая). В этот день принято надевать вышиванку, которая стала своеобразным символом патриотизма и любви к своей стране. Празднику уже 14 лет.